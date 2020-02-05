憂疫情引民怨 中共調數百記者深入疫區集中宣傳

（中央社台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，民間反彈聲不絕。中共最高宣傳機關中宣部表示，已調集300多名記者深入湖北和武漢一線採訪，集中宣傳疫情防控、全面小康、脫貧攻堅等主題，為政府提供強力輿論支持。

長江網報導，4日晚間央視新聞聯播頭條「堅定信心，堅決打贏疫情防控阻擊戰—習近平在中共中央政治局常務委員會會議上的講話引發強烈反響」報導上述消息。

報導說，中共中央宣傳部新聞局長、國家應急新聞辦主任張小國說，針對中共總書記習近平的要求，中宣部「把疫情防控宣傳，作為當前工作的重中之重，全力以赴，精銳出戰，助力打贏這場疫情防控阻擊戰。」

目前，中宣部已調集300多名記者深入湖北和武漢一線進行採訪報導。張小國表示，將統籌好疫情防控宣傳和決勝全面小康、決戰脫貧攻堅等重大主題宣傳，為實現今年經濟社會發展目標任務，提供強有力的輿論支持。

不過，報導並未說明派入疫區記者是否有足夠防護。日前才傳出有鳳凰衛視特約記者在武漢採訪時受到新型冠狀病毒感染，返家後又傳染給父母親，急向外告急才獲得協助。

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情自去年12月底開始爆發，官方初始隱瞞不報，疫情爆發後出現各種醫療資源與技術不足的問題也時常登上新聞版面，雖然官方媒體努力傳遞積極抗疫等各種正能量報導，但民間的質疑與批評也沒有少。

英國廣播公司（BBC）中文網日前引述香港城市大學亞洲及國際研究學系副教授唐寧思（Nicholas Thomas）表示，「中國政府已經意識到，必須要讓民眾認同他們處理這場危機的手段，意味著他們需要得到社會的接受與認可。」（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090205