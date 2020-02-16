湖北強化防控 推社區24小時最嚴封閉式管理

（中央社台北16日電）武漢肺炎核心疫區的湖北省政府16日發布最新的強化防疫通告，要求所有村組、社區實行24小時最嚴格的封閉式管理，私人車輛也不准上街，到藥局買退燒藥等需填寫身分證字號。

根據湖北省政府官網，因應2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎，中國稱新冠肺炎），強化防控內容共有15項，要求強化城鄉社區（村）封閉管理、強化車輛通行管控、強化居民健康全面排查等。

所謂「城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理」包括：嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行；嚴管經營門店，規範體溫檢測，控制人流量等。

在交通方面，全面加強各市（州、直管市、神農架林區）域內交通管控，減少機動車出行。除防疫車輛、公務用車、公共交通、醫護人員用車、運輸生活必需品車輛和救護、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛外，其他車輛一律禁止通行。

當地所有非必需的公共場所一律關閉，一切群眾聚集性活動一律停止。

實行零售藥店購藥登記制度，購買感冒藥、發燒咳嗽藥、退燒藥等藥品者，必須如實填寫姓名、聯繫方式、身分證號碼、住址、體溫等資訊並輸入電腦，強化風險管控。

通告還要求所有的居民嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，非必要不外出，不參加聚會和集體活動。對違反重大突發公共衛生事件一級響應管控措施、妨礙疫情防控工作者，由公安機關採取強制措施。

在健康檢查方面，對所有居民展開拉網式動態滾動篩查，要求做到「不漏一戶、不落一人、不斷一天」。拒不配合者，由公安機關依法採取強制措施。

對於所有疑似、確診（含臨床診斷）武漢肺炎病例的密切接觸者和不能明確排除武漢肺炎的發燒病人，必須送集中隔離點單人單間觀察，不得居家隔離。

這份通告要求，凡是因隔離點建設不到位、床位籌集不到位，導致「四類人員」（確診患者、疑似患者、發燒患者、確診患者的密切接觸者）不能及時收治和隔離者，對因隔離點醫護人員、生活物資、安全保護等保障措施不到位而引發衍生事件者，一律嚴肅處理。

據湖北衛健委資料，2月15日當天，新增武漢肺炎確診病例1843例，湖北至15日累計報告武漢肺炎病例5萬6249例。（編輯：張淑伶/邱國強）1090216