武漢肺炎中國確診破7萬 累計1770死

中國官方17日公布2019冠狀病毒疾病疫情數據，截至16日，中國累計確診病例已達7萬548例，死亡病例1770例。圖為武漢雷神山醫院醫護人員整理病房。（中新社提供）

（中央社台北17日電）中國官方今天公布2019冠狀病毒疾病疫情數據。自疫情爆發至16日，中國累計確診病例已達7萬548例，死亡病例1770例。16日，共新增確診病例2048例，新增死亡病例105例。

中國國家衛生健康委員會今天在官網公布最新疫情數據。16日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2048例，新增死亡病例105例。

當天新增治癒出院病例1425例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬8179人，重症病例減少628例。

自去年12月疫情爆發至2月16日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5萬7934例，其中重症病例1萬644例。累計治癒出院病例1萬844例，累計死亡病例1770例，累計報告確診病例7萬548例，現有疑似病例7264例。

累計追蹤到密切接觸者54萬6016人，尚在醫學觀察的密切接觸者15萬539人。

其中，疫情重災區湖北16日新增確診病例1933例，武漢占1690例；新增死亡病例100例，武漢占76例。累計死亡病例1696例，武漢占1309例；累計確診病例5萬8182例，武漢占4萬1152例。

此外，香港特別行政區累計確診57例，包含出院2例，死亡1例；澳門特別行政區累計確診10例，其中5例已出院。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090217