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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情6/100

中國研製武漢肺炎病毒試劑盒 15分鐘內確診

最新更新：2020/02/15 10:25
中國廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室14日宣布，中國研製武漢肺炎病毒試劑盒，僅需採樣一滴血，15分鐘內可確診。圖為山西省太原市疾病预防控制中心工作人員進行核酸檢測。（中新社提供）
中國廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室14日宣布，中國研製武漢肺炎病毒試劑盒，僅需採樣一滴血，15分鐘內可確診。圖為山西省太原市疾病预防控制中心工作人員進行核酸檢測。（中新社提供）

（中央社台北15日電）中國廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室昨天宣布，由中國工程院院士鍾南山指導研發出的「新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒」，僅需採樣一滴血，即可在15分鐘內憑肉眼觀察是否確診。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，根據中新社報導，由鍾南山指導，廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室聯合多個單位研發的新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，目前已初步完成實驗室和臨床測試。

防疫資訊

這個試劑盒運用膠體金免疫層析技術，採用間接法檢測新型冠狀病毒的IgM抗體，僅需採樣一滴血，就可在15分鐘內憑肉眼觀察檢測結果，且患者的血漿稀釋500至1000倍，仍能檢測出陽性反應。

與目前診斷所用的RT-PCR核酸檢測相比，新研發的試劑盒，能夠化解現有檢測技術受到人員、場所的限制，縮短檢測時間，便於疑似病例的迅速確診，以及密切接觸人群的現場篩查。

報導說，在取自湖北、廣州600多份臨床樣本的檢測實驗中，以試劑盒檢測而呈現的IgM陽性反應，與臨床診斷結果「高度吻合」。目前科研用試劑盒樣品已大批送交湖北省武漢市、黃岡市、大冶市等地基層衛生單位，並與核酸檢測等技術，共同運用於病毒篩檢。

據中國國家衛生健康委員會今早通報，2月14日，中國大陸2019年冠狀病毒疾病死亡病例新增143人，累計死亡1523人；新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090215

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