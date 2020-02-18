感染武漢肺炎 武昌醫院院長病危搶救中

陸媒報導，中國湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明17日晚間一度傳出因感染武漢肺炎病逝。18日上午經查證雖屬誤傳，但他仍在武漢同濟醫院加護病房戴上葉克膜搶救中。（圖取自封面新聞網頁thecover.cn）

（中央社台北18日電）陸媒報導，中國湖北省武漢市武昌醫院院長劉智明，昨晚一度傳出因感染武漢肺炎病逝。今晨經查證雖屬誤傳，但他仍在武漢同濟醫院加護病房戴上ECMO（葉克膜）搶救中，情況不樂觀。

封面新聞報導，昨晚9時49分，微博認證為「湖北省衛健委宣教中心黨委書記、主任」的「@全科健康」發布劉智明因感染武漢肺炎而辭世。隨後，知名醫療自媒體「@丁香園」也轉發這則消息。

「@全科健康」發布劉智明死訊說：「沉痛悼念第一個犧牲的醫院院長！我尊敬的武昌醫院院長，尊敬的大哥，尊敬的神經外科醫生，劉智明先生，因感染新冠肺炎，於2020年2月17日睌，走了。劉院長是主任醫師，博士，神經外科專家。年前詩會音容猶在，今後醫界再無兄長！老哥，請一路走好！願天堂再無天災人禍！」

今天凌晨1時20分，湖北廣播電視台「經視直播」微博報導稱，經向武昌醫院宣傳工作人員查證，對方表示劉智明「還是搶救中」。

凌晨1時23分，「@全科健康」發布道歉及澄清聲明說：「致所有關心劉智民（明）院長的網友們：據劉院長家人消息，醫院對劉院長仍在盡最大努力搶救！我得知此情後刪了原微博。」

雖然經查證劉智明的死訊為誤傳，不過他目前的情況仍不樂觀。界面新聞報導引述劉智明的家人和武昌醫院工作人員指出，劉智明目前在同濟醫院的加護病房搶救中，「專家還在看」。

劉智明的妻子表示，劉智明「病情蠻嚴重的，已經上了ECMO，他蠻早就感染了，他的病情拖了十幾二十天，14日轉過來（同濟醫院）就插管了」。

公開資料顯示，劉智明，湖北十堰人，1969年生，1991年畢業於武漢大學醫學院，擅長顱腦外傷、顱內腫瘤、腦血管病及椎管內病的診斷和治療，特別擅長神經外科疾病手術治療。

劉智明還擔任湖北中醫藥大學和江漢大學碩士研究生導師，2013年曾被武昌區委區政府授予「武昌英才」榮譽稱號；2014年獲「武漢市人民政府博士資助」人選；2015年獲武漢市「十百千人才工程」人選。

武昌醫院是三級醫院，現有員工966人，也是這次新冠肺炎首批定點醫院之一。

2月15日，武昌醫院官方微博才宣布，該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎於14日病逝。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090218