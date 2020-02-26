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武漢肺炎 專家：香港北角一佛堂出現超級傳播

最新更新：2020/02/26 10:43
香港近日確診的7例武漢肺炎都與位在北角的福慧精舍佛堂（圖）有關。圖為防疫人員消毒作業。（中新社提供）
香港近日確診的7例武漢肺炎都與位在北角的福慧精舍佛堂（圖）有關。圖為防疫人員消毒作業。（中新社提供）

（中央社記者張謙香港26日電）香港近日確診的7例武漢肺炎都與一家佛堂有關，有醫學專家說，這家佛堂已出現超級傳播，而當局早已呼籲宗教活動做好防疫工作。

相關佛堂位於港島北角一幢大樓內，名為福慧精舍。近日，衛生部門確診的7名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染者都曾去過這家佛堂，令人關注武漢肺炎開始在社區爆發。

官方香港電台今天引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，佛堂已出現超級傳播，估計不只涉及第一代傳播，可能已有第二甚至第三代傳播。

他說，過去兩週有百餘人到過佛堂，預計未來會再有相關確診個案。

不過，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在港台節目上說，福慧精舍不算有超級傳播者，只屬群組式爆發。

他對本地出現多個群組式爆發不感到意外，因為武漢肺炎在環境存留的時間比一般流感長。

武漢肺炎在本地爆發後，衛生部門不時呼籲民眾注意個人衛生，包括宗教等集體活動也要做好防疫工作，以免疫症在社區散播。

自從福慧精舍發生集體傳播後，本地一些教會活動參加人數明顯減少，更有宗教活動改為網上進行。（編輯：周慧盈）1090226

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