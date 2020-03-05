沙漠蝗蟲入侵機率小 中國：秋行軍蟲屬重度態勢

（中央社記者林克倫北京5日電）中國農業農村部下午表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵中國機率很小，但是草地貪夜蛾（秋行軍蟲）確實已入侵，監測顯示今年基數大、北遷時間提早，將是重度發生態勢。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「不失時機抓好春季農業生產工作」記者會，農業農村部種植業管理司司長潘文博回答提問時，作上述表示。

他指出，專家分析認為，沙漠蝗蟲遷飛入侵中國的機率很小。沙漠蝗蟲已有數百年歷史，主要分布在非洲和西南亞熱帶沙漠地區的河谷和綠洲，特性是喜歡高溫耐乾旱，遷移的適宜溫度攝氏40度。

潘文博表示，中國西南邊境有崑崙山脈、喜馬拉雅山脈的天然屏障阻隔，沙漠蝗蟲很難越過高海拔山脈遷入，且寒冷地區一些高濕地帶的生態環境和氣候，也不適宜沙漠蝗蟲的生存。「即使沙漠蝗蟲遷入，中國也有能力應對」。

他指出，中國有上千年治蝗史，蝗災主要是東亞飛蝗和亞洲飛蝗，與沙漠蝗蟲分屬不同的生物種，生存條件差異很大，但防治方法是相近的；而且，中國防蝗的藥劑、器械儲備比較充足，即使沙漠蝗蟲遷入，也能及時有效防控。

至於草地貪夜蛾（秋行軍蟲），潘文博說，源自美洲熱帶和亞熱帶地區，2019年首次入侵中國，發生區域主要在西南和華南，見蟲面積1600萬畝左右；經全力防控後將危害區域控制在雲南、廣西等局部地區，實際危害240萬畝，蟲害地區產量損失控制在5%以內，而且黃淮海玉米產區沒有造成損失。

他指出，專家分析認為，草地貪夜蛾在中國西南華南地區適宜生存，並已經定殖（定居繁殖），而且形成一個「北遷南回、週年迴圈（循環）」的重大遷飛性害蟲；據監測，今年的草地貪夜蛾的蟲源基數大，北遷時間提早，預計是一個重度發生的態勢。（編輯：張淑伶）1090305