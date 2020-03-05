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李文亮被追授稱號 官方表彰疫情防控有貢獻

最新更新：2020/03/05 18:52

（中央社台北5日電）中國國家衛生健康委員今天公布，對506個在這次武漢肺炎疫情防控中的「先進個人」授予稱號，意為堪為表率，其中包含「吹哨者」李文亮在內的34名殉職醫護人員。

中新網報導，國家衛健委網站5日發布，決定授予113個團體「全國衛生健康系統新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控工作先進集體」稱號；授予472人「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，並追授34人同樣稱號，獲獎個人享受省部級表彰獎勵獲得者待遇。

被追授稱號的34名已逝者中，包含最早揭露疫情卻受到警方訓誡的醫師李文亮、武漢市武昌醫院院長劉智明、武昌醫院副主任護師柳帆、原本正準備結婚的武漢市江夏區第一人民醫院/協和江南醫院醫師彭銀華等人。

李文亮不幸染上2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），醫院方面在2月7日發布他去世的消息，立刻在中國海內外社群媒體引發對言論自由的強烈呼聲，並對於李文亮之死打抱不平。

當天中國國家監察委員會表示，決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查，至今尚未公布調查結果。（編輯：張淑伶）1090305

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