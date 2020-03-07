最後武漢肺炎患者出院 澳門似走出疫情

（中央社記者張謙香港7日電）澳門最後一名武漢肺炎患者已出院，累計10名確診病例全部康復，當地似乎已走出疫情；澳門當前主要預防疫情由外地傳入。

澳門衛生局局長李展潤昨天在記者會上宣布最後一名患者出院的消息，並指澳門保持「零病人、零重症、零死亡、零院內感染」個案。

綜合當地媒體報導，李展潤說，當地防疫工作取得如此成績，有賴衛生局全體前線人員的努力及各部門同事的支持。

仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍補亢說，最後一名康復出院患者是當地第8名確診女性病患，64歲，經治療後符合出院標準。

他說，過去24小時，澳門沒有新增武漢肺炎確診病例，目前仁伯爵醫院隔離病房已無任何住院病人。

但據公布，當地仍有5起疑似個案待排除。羅奕龍說，截止6日下午2時，當地累計疑似個案有1951例（包括累計確診的10例），已排除1936例，5例仍待排除。

此外，累計密切接觸者有74例，其中71例已解除隔離。

疾病預防控制中心傳染病協調員梁亦好談及澳門預防外來輸入武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）的情況。

自2月26日起，澳門當局規定，凡從武漢肺炎高發區入境人士需要接受隔離14天觀察，這些高發區有韓國、義大利和伊朗。

梁亦好說，至今有65人接受醫學觀察，包括韓國籍旅客3人、大陸旅客3人、香港旅客1人以及澳門居民58人。（編輯：周慧盈）1090307