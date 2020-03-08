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打宣傳攻勢 中國調派專家物資赴伊拉克協助防疫

最新更新：2020/03/08 19:01

（中央社台北8日電）新華社報導，應伊拉克紅新月會請求，中國紅十字會總會組織的醫療專家和防疫物資，於7日晚間飛抵巴格達，將用1個月時間協助伊拉克政府防治武漢肺炎疫情，做好病毒檢測、治療及後續工作。

武漢肺炎疫情1月間自中國爆發後，3月起在東北亞、歐洲、中東迅速蔓延。中國官方藉由這一變化，除反向預防疫情自海外反向輸入外，更展開宣傳攻勢，其中包括對他國提供防疫協助。

根據報導，中國紅十字會總會向伊拉克提供檢測試劑盒、口罩、防護衣、重症醫療搶救設備等防疫物資。為此，伊拉克交通部還派出專機前往載運。

中方專家組領隊陶中權表示，這一專家組來自中國疾控中心、鍾南山團隊共7人，預計將在1個月內，協助伊拉克政府防治武漢肺炎疫情，做好病毒檢測、治療及後續工作。

伊拉克衛生部副部長賈西姆（Jassim al-Falahi）說，目前伊拉克需嚴肅因應武漢肺炎疫情在本國擴散，中國專家組和中方援助的檢測設備，將有助於建立並提升伊拉克防疫的能力。

中國駐伊拉克大使張濤說，伊拉克經歷多年戰亂，醫療設施落後，中國非常關注伊拉克當前疫情的發展，中國專家組及援助物資的到來及經驗的分享，可增強伊拉克防治疫情的能力。

伊拉克衛生部7日發表聲明說，伊國當天新增武漢肺炎確診8例，使全國累計確診人數上升到54例，其中已有4例死亡。（編輯：邱國強）1090308

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