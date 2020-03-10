中國武漢肺炎新增17死 新增確診19人

（中央社台北10日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月9日，武漢肺炎新增死亡病例17例，累計死亡3136人；新增確診病例19例，累計確診8萬754例。

據通報，中國大陸9日新增境外輸入確診病例2例（北京1例，廣東1例），累計境外輸入確診病例69例。

扣除湖北省與境外輸入這兩個來源，大陸其他地區已經連續3天新增確診掛零。湖北境內除了武漢市，其他16個市州9日也無新增確診。

國家衛健委官網10日通報，3月9日，大陸31個省市區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例19例，新增死亡病例17例（湖北17例），新增疑似病例36例。

9日新增治癒出院病例1297例，解除醫學觀察的密切接觸者4148人，重症病例減少317例。

截至3月9日午夜，大陸31個省市區現有確診病例1萬7721例（其中重症病例4794例），累計治癒出院病例5萬9897例，累計死亡病例3136例，累計確診病例8萬754例，現有疑似病例349例。累計追蹤到密切接觸者67萬5338人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6982人。

其中，湖北新增確診病例17例（武漢17例），新增治癒出院病例1152例（武漢896例），新增死亡病例17例（武漢16例）；現有確診病例1萬7151例（武漢1萬5732例），其中重症病例4701例（武漢4471例）。

湖北累計治癒出院病例4萬7585例（武漢3萬1829例），累計死亡病例3024例（武漢2404例），累計確診病例6萬7760例（武漢4萬9965例）。新增疑似病例13例（武漢12例），現有疑似病例246例（武漢230例）。

據通報，截至3月9日午夜，香港特別行政區累計確診病例115例（出院60例，死亡3例），澳門特別行政區10例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090310