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武漢肺炎／疑因口罩手套沒戴好 妻被居家檢疫夫傳染病毒
首頁 / 兩岸

中國現有確診少於3千 官方：疫情傳播基本阻斷

最新更新：2020/03/29 16:37

（中央社台北29日電）中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，中國的現有確診病例到28日已降至3000例以下，本土疫情傳播已「基本阻斷」。當前要繼續防範本土病例零星散發和境外輸入病例傳播的「雙重風險」。

中新網報導，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒29日在國務院聯防聯控機制記者會上，作上述表示。

根據中國國家衛健委官網上午通報，截至3月28日午夜12時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例2691例。

米鋒說，累計報告境外輸入確診病例693例，來自42個國家，其中數量較多的7個國家占總數的83.4%，引起新一輪傳播擴散的可能性依然較大。當前，要繼續防範本土病例零星散發和境外輸入病例傳播的雙重風險，及時發現、快速處置，精準防控。

在此之前，中國國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強23日主持召開領導小組會議時首次提出，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情風險仍然存在，結合全球疫情大流行形勢，要實行「外防輸入、內防反彈」防控策略。（編輯：張淑伶/邱國強）1090329

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