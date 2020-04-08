湖北PCB廠產能提升 歐美需求不振成隱憂

武漢解封專題之六（中央社記者江明晏台北8日電）中國武漢肺炎疫情趨緩，先前被稱為「重災區」的湖北陸續恢復生產，武漢也在今天凌晨解封，在湖北設有據點的台灣PCB大廠穩定提升復工率；但業者透露，目前中國內需訂單回流，更擔憂歐美需求不振。

印刷電路板（PCB）被市場喻為「3C產業之母」，台灣電路板廠產值中約有63%在中國大陸生產，35%在台灣生產；中國大陸生產據點主要集中在江蘇省及廣東省，其他包括湖北（黃石、仙桃）、四川重慶、遼寧河口及河北秦皇島等地。

中國武漢肺炎疫情近半個月來看似趨緩，被稱為疫情重災區的湖北省從1月23日起就處於封鎖狀態，直到3月上旬開始恢復工廠有條件生產，3月25日起已取消對湖北的離境管控，封城76天的省會武漢今天凌晨也正式「解封」。

產業人士表示，儘管武漢解封後恢復對外交通，仍要求各地繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理，但台商在湖北中國工廠復工率持續提升，生產回復到正常水準只是時間問題，看好「中國最壞情況過去了」，目前產業界憂心的是疫情已擴散至歐美國家，未來影響的是需求層面問題，後續隱憂還沒完全解除。

台灣電路板協會（TPCA）觀察，復工過程中，有部分台資陸廠因原物料供應不順影響生產；而兩岸均有設廠的廠商，則因生產線設計與客戶驗證，短期在產能調配上仍有侷限，第2季仍需視疫情狀況與客戶驗證加速，才能滿足更多訂單。

PCB大廠健鼎旗下湖北仙桃廠在3月中旬有條件恢復產能排配，依照當地政府最新防控策略，在人員安全條件下進行復工。

健鼎表示，目前湖北物流狀況恢復正常，但人員回流比較慢，分析主因是中國其他省份員工仍對湖北有疑慮，基層員工回流率約在6至7成，但稼動率只有5成，未來會逐漸改善，廠內將持續依循量體溫、吃飯間隔、環境消毒等防疫政策。

展望訂單能見度，健鼎表示，目前有來自伺服器、筆記型電腦（NB）、中國手機等客戶的急單；但整體來說，還是擔憂歐美國家的疫情擴散，影響消費力道和金融體系，導致需求下滑，若重要品牌新產品缺席的話，對產業營運將是一大重擊。

針對疫情影響，欣興發言人沈再生表示，來自中國貢獻集團的營收約30%至35%，首季黃石廠影響較大，蘇州及昆山廠影響較小；目前中國員工復工率達8至9成，工廠稼動率7至9成，第2季稼動率有機會回升，但歐美疫情擴大，將持續觀察客戶需求。

展望今年全年，沈再生表示，疫情可能會使整體市場需求衰退；不過，預期數據中心、通訊等方面應用仍有機會成長，主要產品中以載板需求較不易出現衰退。

PCB大廠定穎表示，由於春節期間採不停工加班生產，並維持人員「只出不進」隔離原則，即使疫情期間，湖北黃石廠均能維持7成左右的產能。目前執行的防疫政策仍會持續，3月底人力都已到位，產能恢復到正常水準，4、5月客戶需求平穩，將達到滿載。

但PCB產業人士仍透露，目前中國內需訂單回流，仍擔憂國外疫情狀況影響外銷。

根據TPCA發布的報告指出，原先預期PCB產業2020年將受惠於5G基礎建設，以及終端帶動周邊消費電子需求而大幅成長；但疫情打亂了全球電子產業生產節奏，國際市調機構紛紛下調了全球終端產品的需求。就目前疫情的發展情況來看，多數認為將會於第2季完全結束，主要的衝擊也集中於第1季。

TPCA保守預估，台商PCB兩岸海內外第1季產值為新台幣1312億元，而上半年被疫情影響而遞延出貨的訂單，將會遞延至下半年，下半年有機會呈現旺季更旺的狀況，2020年預估整體產值可達6811億元。

TPCA指出，短期可以看到PCB廠商將重新檢視現有海內外產能配置、原物料供應來源的彈性；長期則將加速產業升級與分散布局，避免雞蛋放在同一個籃子的布局調整、強化智慧製造體質，以避免大環境突如其來的變數，打亂企業成長的腳步。（編輯：張良知）1090408