鴻海中國廠區漸復工 產能布局重回軌道

武漢解封專題之七（中央社記者鍾榮峰台北8日電）武漢肺炎疫情在歐美蔓延，東南亞和印度也加強抗疫，鴻海集團因應中國大陸和印度等地防疫發展，產能布局陸續就定位，目前中國廠區已陸續復工逾9成，印度廠區暫停運作到14日。

觀察鴻海集團在中國大陸復工狀況，中國工信部3月30日指出，富士康27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率93.7%。

在中國大陸廠區方面，鴻海集團相關廠區復工持續進行，鴻海在3月下旬指出，集團搭配核酸檢測、胸部X光檢驗等主動檢疫策略，招工順利，員工已分批有序逐步返回工作崗位，各主要園區季節性人力需求，均已提前達成目標。

至於鴻海在湖北武漢廠區復工狀況，富士康3月中旬在對武漢廠區員工發出信件內容指出，武漢廠區獲得當地政府復工審批，廠區分批復工，制定防疫復工方案，首批復工員工是假期留守武漢園區宿舍同仁及部分武漢市內同仁，當時已順利返回園區。

湖北省武漢市以外地區已自3月25日恢復對外交通，武漢也於今天零時起恢復對外交通。儘管武漢仍針對部分地區實施社區管理措施，但交通解除封鎖仍有助於鴻海武漢廠區的復工進度。

此外，在鴻海深圳廠區方面，中國媒體日前報導，深圳龍華區工作人員3月29日迎接來自湖北宜昌、孝感、咸寧3地「點對點」復工專車，將湖北當地員工接送到深圳龍華區各地企業廠區或住所，進行返工作業，其中相關作業也涵蓋富士康龍華廠區。

鴻海在3月下旬指出，集團光是在深圳園區就已進行將近10萬件新進員工的檢測，包括核酸檢測近5萬5000名員工，以及超過4萬名員工進行胸部X光檢測。

鴻海集團具指標意義的河南廠區也持續復工，中國媒體在3月下旬報導指出，在鄭州加工出口區管委會成立的富士康疫情防控和復工復產工作組協助下，3月下旬富士康在鄭州加工出口區已恢復6條生產線運作，復產率達到87.5%。

鴻海集團在山西廠區的復工狀況更是相對超前，中國媒體在3月上旬曾報導，富士康在山西太原和晉城兩大廠區的疫情防控及復工復產，獲得當地政府支持。當時富士康在山西廠區返回工作崗位員工人數達9萬人，手機組裝復工率達100%，機構件復工率達95%。

相對於中國大陸廠區的逐步復工，鴻海在印度廠區則受到印度政府防疫政策影響而停工。為了控制武漢肺炎疫情，印度自台北時間3月25日凌晨2時30分起全國全面封鎖3週；鴻海集團印度廠區因配合全國防疫政策，暫停運作到4月14日，後續復工時程依當地政府公告而定。

鴻海旗下富智康積極布局印度，富智康日前表示，富智康與印度一家中國品牌客戶合作，集團印度業務去年銷售額占總銷售額達28%。

富智康指出，將持續密切關注有關疫情的公共衛生挑戰，並遵從地區政府打擊病毒的健康措施，預期今年季度表現可能因多項因素大幅波動。（編輯：張良知）1090408