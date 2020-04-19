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武漢肺炎疫情15/100

武漢肺炎中國本土新增7例 6例為黑龍江

最新更新：2020/04/19 12:06
中國19日通報2019冠狀病毒疾病疫情狀況，18日中國確診病例16例，其中9例為境外輸入病例，7例為本土病例。圖為北京武漢肺炎採檢站。（中新社提供）
中國19日通報2019冠狀病毒疾病疫情狀況，18日中國確診病例16例，其中9例為境外輸入病例，7例為本土病例。圖為北京武漢肺炎採檢站。（中新社提供）

（中央社台北19日電）中國今天通報2019冠狀病毒疾病疫情狀況，18日中國確診病例16例，其中9例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例）。黑龍江疫情可能成為中國防疫的新難題。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，其中9例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江6例，廣東1例），無新增死亡病例。

新增疑似病例2例，其中1例為境外輸入疑似病例，1例為本土疑似病例（內蒙古1例）。

當日新增治癒出院病例33例，解除醫學觀察的密切接觸者1073人，重症病例無變化。

境外輸入現有確診病例847例（含重症病例47例），現有疑似病例44例。累計確診病例1575例，累計治癒出院病例728例，無死亡病例。

截至4月18日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1041例（其中重症病例85例），累計治癒出院病例7萬7062例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例8萬2735例，現有疑似病例48例。累計追蹤到密切接觸者72萬4850人，尚在醫學觀察的密切接觸者8632人。

北京民眾赴採檢站篩檢。（中新社提供）
北京民眾赴採檢站篩檢。（中新社提供）

最初傳出疫情的湖北省則無新增確診病例，新增治癒出院病例13例（武漢13例），無新增死亡病例，現有確診病例109例（武漢109例），其中重症病例22例（武漢22例）。

累計治癒出院病例6萬3507例（武漢4萬6355例），累計死亡病例4512例（武漢3869例），累計確診病例6萬8128例（武漢5萬333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

未出現症狀卻帶有病毒的無症狀感染者方面，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者44例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察62例（境外輸入8例）。尚在醫學觀察無症狀感染者999例（境外輸入186例）。

此外，香港特別行政區累計確診1023例（出院568例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診45例（出院17例）。（編輯：翟思嘉）1090419

北京武漢肺炎採檢站防疫人員登錄檢體。（中新社提供）
北京武漢肺炎採檢站防疫人員登錄檢體。（中新社提供）
地機族
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