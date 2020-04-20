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武漢肺炎疫情10/100

北京朝陽出現群聚感染 列疫情高風險地區

最新更新：2020/04/20 18:34

（中央社台北20日電）北京日報App報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天表示，北京朝陽區14日發生一例境外移入性武漢肺炎病例，造成家人3人關聯性病例，成為聚集性疫情，已將朝陽區列為疫情高風險地區。

根據中國國務院聯防聯控機制「關於依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的通知」要求，高風險地區的分級標準為累計確診病例超過50例，且14天內有聚集性疫情發生。

龐星火表示，北京市依照此標準，將朝陽區疫情風險級別定為高風險地區，並迅速隔離治療病例，嚴密開展流行病學調查和隔離密切接觸者，對病例同樓相關居民和環境進行核酸檢測，結果均呈陰性；對病例曾經活動場所和區域進行消毒。

由於北京為中國首都，自疫情發生以來便採取嚴格防疫措施。中共北京市委宣傳部副部長徐和建日前曾表示，首都疫情防控不可能在短期內完全結束。要順應防控「常態化」特點，堅持外防輸入、內防反彈策略，科學準確分析疫情走向，堅持嚴防死守，精準防止。

中共總書記習近平8日則在中央政治局常務委員會會議上要求，要持續抓好首都疫情防控工作。各地要抓好無症狀感染者精準防控，把疫情防控網紮得更密更牢，堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞。（編輯：繆宗翰/邱國強）1090420

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