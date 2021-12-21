中國發布新法 嚴禁網路傳教講道轉發內容

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（中央社記者邱國強北京21日電）中國國家宗教事務局、國家網信辦等5個單位日前聯合制定管理辦法，嚴禁任何組織或個人在網路上傳教、發佈、轉發任何講經及講道內容。這項辦法將自2022年3月1日起實施。

綜合中國媒體報導，這項名為「互聯網宗教信息服務管理辦法」的法令，是在20日傍晚由中國國家宗教事務局公布。而參與制定的單位除國家宗教事務局外，還有國家網信辦、工信部、公安部、國家安全部共5個單位。

這項辦法聲稱，制定此法堅持保障公民宗教信仰自由與「維護國家意識形態安全」相統一，堅持維護信教公民合法權益與「踐行社會主義核心價值觀」相統一，堅持「規範互聯網宗教信息服務」與促進宗教健康傳承相統一，堅持權利與義務相統一，體現保護合法、制止非法、「遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪」的原則。

辦法還規定，從事網路宗教訊息服務，應當向所在地省級政府宗教事務部門提出申請。辦法中並對許可條件、申請材料、使用名稱、受理時限等作出規定。其中包括申請人是在中國境內依法設立的法人或非法人，其法定代表人或主要負責人是「中國國籍的內地居民」。

這項辦法明定，任何組織或者個人不得在網路上傳教；不得開展宗教教育培訓、發佈講經講道內容或轉發、連結相關內容；不得在網路上組織開展宗教活動；不得直播或者錄播宗教儀式；任何組織或個人不得在網上以宗教名義開展募捐。

也就是說，透過網路傳教，並不在前述「網路宗教訊息服務」的許可範圍之內。

辦法提到，嚴禁任何組織或者個人在網路上成立宗教組織、設立宗教院校及宗教活動場所，以發展教徒。

這項辦法還提到，網信部門應加強網路訊息內容管理，依法處置違法網路宗教訊息；國家安全機關應依法防範和處置境內外機構、組織、個人勾結，在網路上利用宗教進行的「危害國家安全」活動。（編輯：沈朋達）1101221