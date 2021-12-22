中國新增57例本土確診 陝西占53例

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（中央社台北22日電）中國官方今天通報，新增77例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土病例有57例，陝西占了53例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，21日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例77例，其中本土病例57例（陜西53例，其中西安市52例、咸陽市1例；廣東2例，均在東莞市；天津1例，在西青區；廣西1例，在防城港市）；境外移入則有20例。

陸媒披露，西安市這波本土疫情爆發後，各公共場所加大了查驗健康碼的工作，因用戶訪問量激增，導致健康碼昨天多次故障，許多民眾無法正常上下班。

截至21日24時，中國大陸現有確診病例1765例，累計治癒出院9萬4143例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬544例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者139萬4304人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬5187人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2541例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診77例，都已出院。（編輯：周慧盈/沈朋達）1101222