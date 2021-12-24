中國新增55例本土確診 西安市占49例

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（中央社台北24日電）陝西省西安市昨天起因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而封城，中國官方今天通報，新增55例本土確診中，陝西共52例，其中西安市占49例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例87例，其中境外移入病例32例，本土則有55例，分別是：陜西52例（西安市49例、延安市2例、咸陽市1例）、浙江1例、廣東1例、廣西1例。

疫情之下，擁有近1300萬常住人口的西安市昨天起暫停長途客運並實施封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資。

陝西省疾控中心主任劉峰稍早前證實，西安這次疫情感染源初步判定來自巴基斯坦航班，但傳播鏈尚不明朗。陸媒澎湃新聞今天則引西安市紀委監委報導，本輪疫情以來，西安市已追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。

截至23日24時，中國大陸現有確診病例1851例，累計治癒出院9萬4244例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬731例，現有疑似病例8例。累計追蹤到密切接觸者140萬1028人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬6557人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2550例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診77例，都已出院。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101224