許家印持股再遭強制出售 恆大物業減持3億股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）香港交易所今天披露的文件顯示，中國恒大集團董事局主席許家印與其妻子所持有的3億股恆大物業股票，已於12月20日遭強制執行出售。

恆大物業12月20日收盤價為港幣2.66元，依此估算，3億股份價值港幣7.98億元（約新台幣28.4億元）。

許家印在恆大物業的持股因此從60.96%降至58.18%。恆大物業今天中午收盤下跌1.498%，報2.63元。港股24日因為耶誕節只開市半天。

文件顯示，許家印及其妻子丁玉梅旗下的鑫鑫（BVI）有限公司對恒大物業的持股減少3億股，原因是「有關方面已採取步驟以針對你執行股份的保證權益或持有作為保證的股份的權利」。

在此之前，許家印夫婦持有的中國恆大股票6日至9日連續4天遭強制執行出售，合計2.778億股，當時約值港幣近5億元。這也是恆大2009年上市以來，他首度減持股份。

恆大集團3日爆發債務違約後，廣東省政府當晚緊急約談許家印，並向恆大地產集團派出工作組，督促推進企業風險處置工作。

恆大6日公告設立風險化解委員會，成員包括3大國企高層，市場解讀政府介入協助重組。

中國恒大昨晚發布公告稱，針對集團目前面臨的風險，中國恒大集團風險化解委員會正調動廣泛資源，並將積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益。

公告出爐後，中國恆大股價今天維持平盤，報1.48元；不過恒大汽車短線大漲9.84%，收報2.79元。（編輯：楊昇儒）1101224