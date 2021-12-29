中共整治政法系統 王立科遭控包庇黑社會及偽造證件

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（中央社台北29日電）曾被中共中紀委批評「從未對黨忠誠老實」的江蘇省政法委前書記王立科今天被起訴，除了賄賂罪名外，他還被控長期包庇黑社會組織，和偽造身分證件等罪。

中國官媒新華社報導，經中國最高人民檢察院指定，吉林省長春市人民檢察院近日對王立科提起公訴。

報導除描述王立科的行賄和受賄行為外，還指他身為國家機關工作人員，長期、多次包庇縱容黑社會性質組織犯罪，情節嚴重；又指他多次安排他人違法偽造居民身分證，依法追究他的刑事責任。

2020年10月，中共中央紀委國家監委通報王立科「主動投案」。今年9月，官方在通報王立科遭「雙開」（開除公職及黨職）的消息中，罕見批評他「從未真正樹立理念信念，從未對黨忠誠老實」，引發關注。

公開資料顯示，王立科長年在遼寧省公安系統任職，官至大連市公安局長兼副市長。2013年轉往江蘇任職，2015年出任江蘇省委常委兼政法委書記。

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中共近期加強整治黨的「刀把子」政法系統，2020年就有公安部前副部長孫力軍，以及曾任公安部常務副部長的司法部前部長傅政華，和上海市公安局長龔道安、重慶市公安局長鄧恢林和王立科等人落馬。

中共中央政法委員會秘書長陳一新2020年7月在一場會議中強調，要對全國政法系統展開一次「刮骨療毒式的自我革命，激濁揚清式的『延安整風』」。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101229