中國新增101例本土確診 90例在西安

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（中央社台北3日電）陝西省西安市這波本土疫情在嚴格防控措施下仍未見緩和，官方今天通報，新增101例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中西安市占了90例；境外移入則有60例，涉及北京等13省市。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例161例，其中本土101例，包括：陜西（92例，其中西安市90例、咸陽市1例、延安市1例）、浙江（9例，均在寧波市）。

境外移入則有60例，分別是：上海26例、廣西7例、廣東6例、內蒙古5例、北京4例、天津2例、福建2例、河南2例、雲南2例、浙江1例、山東1例、四川1例、陜西1例。

西安市這波本土疫情持續近月，當地雖自去年12月23日開始「封城」，但確診數仍驚人，據官方數據，自去年12月9日至昨天為止，累計報告本土確診病例已逾1600例。

截至2日24時，中國大陸現有確診3127例，累計治癒出院9萬4903例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬2666例。累計追蹤到密切接觸者143萬1026人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2313人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2664例，其中 213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，已出院77例。（編輯：周慧盈）1110103