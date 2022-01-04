數位人民幣試點應用程式上架 限獲邀用戶註冊

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（中央社台北4日電）中國2019年起推動數位人民幣試點，陸媒今天報導，數位人民幣（試點版）應用程式已在各大安卓應用商店和蘋果App Store上架，並只限官方抽選的試點地區白名單用戶可以註冊這款應用程式。

據澎湃新聞，這款應用程式的開發者為中國人民銀行（央行）數字（數位）貨幣研究所，是中國法定數位貨幣—數字人民幣向個人用戶開展試點的官方服務平台，提供數位人民幣個人錢包的開通與管理，以及數位人民幣的兌換與流通服務。

報導表示，數位人民幣仍處於研發過程中的常規測試階段，數位人民幣制定運營機構抽選的試點地區白名單用戶可以註冊這款應用程式。

截至2020年10月，數位人民幣增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個試點地區。加上先前深圳、蘇州、雄安新區、成都四地及北京冬奧會場等試點地區，數位人民幣試點地區已達「10+1」。

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據新華社，中國人民銀行副行長范一飛2021年7月在國務院政策例行吹風會上表示，獲邀的數位人民幣白名單用戶已達1000萬人次。

根據人行去年7月發布的「中國數字人民幣的研發進展白皮書」，數位人民幣採用的是雙層運營模式，即人行作為第一層負責數位人民幣發行等，6家中國國有銀行及招商銀行、網商銀行、微眾銀行作為第二層指定運營機構，負責提供數位人民幣兌換服務。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1110104