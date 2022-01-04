中國國內航線1/5起取消徵收燃油附加費

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（中央社台北4日電）由於航油價格下降，中國國際航空、海南航空、天津航空、昆明航空等多家航空公司發布通知，2022年1月5日零時起（出票日期），取消徵收國內航線燃油附加費。

央視網報導，國航、海航、天津、昆明等多家航空公司在1月4日接獲通知，依據國家發展改革委、中國民用航空局相關文件精神，自2022年1月5日零時起（出票日期），取消徵收國內航線燃油附加費。

新華社報導，2021年12月31日國際油價下跌超過2%，終結連續7個交易日的上漲。因此，這次取消徵收燃油附加費是航油價格下降後的結果。

澎湃新聞報導，燃油附加費的取消，有望降低消費者購買春運機票的成本。例如，北京首都機場到成都雙流國際機場距離1697公里，消費者在購買時每張票的成本將比上個月下降20元。

旅遊電子商務平台「去哪兒網」表示，截至4日下午1時，已經接到海航、天津航、昆明航、桂林航空、西部航空和瑞麗航空的通知，下午還會陸續接到其他航空公司的通知。

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「去哪兒網」數據資料顯示，1月17日到2月2日期間的平台機票預訂量已超越2020年春運；相比2021年，前往黑龍江雞西、佳木斯、甘肅慶陽、貴州凱里的城市春運機票訂單量增幅超出一倍。

「去哪兒網」大數據研究院長蘭翔分析，航班比火車票預訂時間更早，加上今年春運火車票預售期從30天縮減為15天，縱使是比火車票價貴50%以上的飛機票也有搶購潮，熱門或航班較少的航線售完機率較大。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110104