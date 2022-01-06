中國新增132例本土確診 河南疫情升溫

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（中央社台北6日電）中國官方今天通報，新增132例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中陝西省西安市占63例，疫情升溫的河南省占64例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例189例。本土病例占132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陜西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）；另有境外移入病例57例。

此外，5日新增45例無症狀感染者，其中境外移入35例，本土10例（河南9例，其中鄭州市8例、固始縣1例；浙江1例，在金華市）；當日轉為確診病例36例（境外移入6例）。

西安市原本是近來中國大陸本土疫情的焦點，並因此封 城，但當地官方昨天宣布，當天新增病例都在封控區、隔離點，「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序地予以解封。

與此同時，河南的疫情快速升溫，包括鄭州等地都提出因應措施。

截至5日24時，中國大陸現有確診病例3282例，累計治癒出院9萬5203例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬3121例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者144萬1120人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬1619人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2708例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，已出院77例。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110106