中國新增116例本土確診 西安57例河南56例

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（中央社台北7日電）中國大陸這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續多時，官方今天通報，新增116例本土確診，其中陝西省西安市占57例、河南省56例、浙江省3例；另有58例境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，6日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例174例，其中本土病例116例（陜西57例，均在西安市；河南56例，其中許昌市28例、鄭州市26例、洛陽市1例、固始縣1例；浙江3例，其中寧波市2例、金華市1例），含21例由無症狀感染者轉為確診（河南20例，浙江1例）。

境外移入確診則有58例，涉及13省市，其中上海24例、北京1例。

6日並新增45例無症狀感染者，其中境外移入42例、本土3例（均在上海）。

中國大陸這波本土疫情已持續多時，除了上月23日開始封城的西安市，河南省多地近期也爆發疫情並且快速升溫，自上月31日洛陽市新安縣發現2例無症狀感染者以來，截至6日24時，當地確診已達150例，但源頭依然不明。

截至6日24時，中國大陸現有確診3359例，累計治癒出院9萬5300例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬3295例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者144萬4595人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2512人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2732例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，其中出院77例。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1110107