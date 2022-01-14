香港延長防疫措施兩週 農曆新年後才放寬

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鑑於COVID-19變異病毒株Omicron的社區傳播風險仍在，香港政府決定延長當前的防疫措施兩週。圖為6日晚間香港北角居民接受檢測。（中新社）

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（中央社記者張謙香港14日電）鑑於COVID-19變異病毒株Omicron的社區傳播風險仍在，香港政府決定延長當前的防疫措施兩週，包括繼續禁止美國、英國等多個國家的航班來港，並勒令餐館晚上禁止內用。

香港日前爆發Omicron本土疫情後，港府宣布7日至20日實施收緊社交距離的多項措施。今天再延長兩週，等於要實施到2月3日，也就是農曆新年初三。

行政長官林鄭月娥今天傍晚召開記者會，宣布有關決定。

她說，由於新一波Omicron在社區傳播的風險仍存在，因此政府決定繼續實施相關嚴格措施。

林鄭月娥說，本月初起至今，本地出現新一波COVID-19疫情，至今有59例本土確診，近30例與Omicron有關。

她說，在禁制期，本地大型活動繼續取消，包括農曆新年花市。

但林鄭月娥預告，當禁制期於農曆新年初四結束後，假如疫情轉好，當局將會放寬限制。

她並宣布撥款港幣35億元左右，協助受防疫限制影響的行業。

港府本月初公布，自8日凌晨起至21日，禁止美國、英國、澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓的民航客機來港，所有人都不能在當地登機或轉機來港。

此外，自7日凌晨起至20日，本地餐館將自晚上6時起禁止內用，至翌日凌晨5時；所有娛樂場所包括戲院、卡拉OK等都要關閉。

以上為期14天的措施，將再延長14天。（編輯：楊昇儒）1110114