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中共政法工作會議：加大反壟斷等領域司法力度

2022/1/16 16:19
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（中央社台北16日電）中國反壟斷的腳步未見停歇。近日舉行的中共中央政法工作會議提出，要加大反壟斷、反惡意炒作和反不正當競爭等領域的司法力度。此前中國最高人民法院也指要加強對相關案件的審理力度。

中國新聞社報導，15至16日在北京召開的中共中央政法工作會議指出，要加大反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作，和反不正當競爭等領域的司法力度，推動完善相關法律法規。

此前，中國最高人民法院14日也發布指導意見，指要加強反壟斷、反不正當競爭案件的審理力度，依法嚴懲強制「二選一」等行為。中國國務院在12日印發的「十四五」數字（位）經濟發展規劃也強調，要強化反壟斷和防止資本無續擴張，推動平台經濟規範健康持續發展。

中央政法工作會議又指，要解決民眾難愁盼的問題，促進「共同富裕」，並加大對食品藥品、生態環境、公共交通和安全生產等領域的執法司法力度。

在智慧財產權方面，會議表示要加快新領域、新業態和新應用智慧財產權的保護制度建設，嚴格落實懲罰性賠款制度。

會議又指要推進涉案企業的合規改革試點，完善涉產權冤錯案件的甄別糾正常態化機制，推出安商惠企措施，促進民營企業家依法經營、放手發展。

去年12月30日召開的全國市場監管工作視訊會議也提到，要全面加強對智慧財產權的保護。（編輯：沈朋達/張淑伶）1110116

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