調控房市 上海建置社宅 年底計劃建設24萬間

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（中央社台北18日電）上海市政府規劃新增建設保障性租賃住房47萬間，預計到今年底，計劃建設籌措24萬套，完成「十四五」目標總量的一半以上。

上海市政府辦公室今天印發「2022年上海市擴大有效投資穩定經濟發展的若干政策措施」通知。該份通知強調，堅持「房住不炒」原則，加快城市更新和舊區改造，籌措建設一批保障性租賃住房。

澎湃新聞報導，上海市房屋管理局副局長張立新今天在市府記者會上提到，為解決大城市住房問題，上海市委、上海市政府將加快發展保障性租賃住房作為「十四五」（2021到2025年）住房建設重點任務。

張立新表示，「十四五」期間計劃新增建設籌措保障性租賃住房47萬間，全市累計建設籌措將可達60萬間。預計到今年底，計劃建設籌措保障性租賃住房24萬間，完成「十四五」目標總量的一半以上。

張立新指出，將依「三個一批」加快保障性租賃住房籌措供應，新建項目新開工一批，在建項目加快建設一批，建成項目加速供應一批，讓新市民、年輕人和城市基本公共服務群體等「租得到、租得近、租得起、租得穩、租得好」。

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上海市政府推出的保障性租賃住房，類似台灣所推動的社會住宅，以不超過70平方公尺（約21.17坪）的小戶型為主，申請對象基本條件是在上海市合法就業且住房困難的民眾，不限戶籍，沒有收入限制。

上海市保障性租賃住房租期原則上不超過3年，合約到期後，符合准入條件者可繼續租住。房租初次定價約是市場行情9折以下，後續調價時，年漲幅最高不超過5%。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110118