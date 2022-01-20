周志懷：大陸將建構單方面解決台灣問題新機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國大陸學者周志懷近日受訪時說，中共20大將召開，將「擘畫出國家完全統一的新藍圖」；在兩岸以談判實現統一受到挑戰的情況下，大陸將按自己步調「建構單方面解決台灣問題的新機制」。

中新社19日刊出對華東師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷的專訪。

周志懷說，「2022年將是兩岸關係發展與國家完全統一進程中的重要歷史節點。大陸將堅持底線思維，堅定維護台海和平和國際社會一個中國框架，積極推動國家完全統一進程進入新階段。」

他在回顧去年兩岸關係情勢時稱，2021年台海形勢複雜嚴峻與風險持續升高，主要是因為「民進黨當局『反中謀獨』」，而美國拜登政府發出的信號則進一步加劇了台海局勢的緊張與對立。

他稱，大陸在去年強化軍事鬥爭與打擊「台獨頑固分子」手段運用，以「積極和平」思維塑造兩岸和平態勢，「有力地維護了台海局勢穩定」。

對於今年兩岸關係，周志懷表示。中共20大（中國共產黨第20次全國代表大會）將召開，將在「新時代黨解決台灣問題的總體方略」引領下，進一步豐富和發展國家統一理論，擘畫出國家完全統一的新藍圖。

周志懷說，今年台灣「九合一」選舉如果使民進黨「一黨獨大」的格局固化，「勢必會加劇民進黨台獨冒險的衝動，台海局勢會繼續陷入惡性循環」。

周志懷表示，在兩岸通過談判方式實現和平統一可能性不斷受到嚴峻挑戰的情況下，大陸要著力排除「民進黨當局」和外部勢力干擾，按照自己既定的步調建構起單方面解決「台灣問題」的新機制。「在『被統一』狀態下，民進黨當局將完全喪失與大陸『共議統一』的機會，能夠選擇的空間將成為無法挽回的遺憾。」

周志懷稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但爭取台海和平的路徑並非是「消極和平」，而是「積極和平」。非和平方式則是萬不得已的、最後的選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

所謂「新時代黨解決台灣問題的總體方略」出現於中共去年底於19屆六中全會後公布的第三次歷史決議中，指這是中共總書記習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張所形成的方略，官媒新華社兩度發文引述專家解讀。

這份決議宣稱：「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。」（編輯：張淑伶）1110120