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營造欣欣向榮迎20大 中共命官媒宣傳美好生活

2022/1/21 11:51
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（中央社台北21日電）中共中央宣傳部通知官媒新華社，要求各地新聞單位「新春走基層」，勤加報導經濟社會發展成就、展現欣欣向榮景象，為迎接中國共產黨第20次全國代表大會（20大）暖身營造良好氣氛。

自由亞洲電台20日報導，日本靜岡大學教授楊海英表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、大量失業人口、人口出生率下跌和經濟下行等不利因素，中共希望透過媒體宣傳，營造有利於官方氣氛。

楊海英認為，中國社會內部充滿矛盾，包括阿里巴巴、騰訊集團的問題影響其統治，還有恆大集團財務危機等，現在農村也有問題。中央宣傳部提出的要求非常具體，讓人聯想到中國的宣傳模式正逐漸倒退回文革方向。

新華社16日報導，中央宣傳部通知，要求各地新聞單位把「新春走基層」活動作為迎接黨的20大主題宣傳的重要開篇，編輯、記者要深入基層一線和群眾生活，充分報導各地經濟社會發展成就，展示各地欣欣向榮、安居樂業的美好景象，為迎接中共20大順利召開營造良好輿論氛圍。

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通知指出，選擇具有代表性的地區、行業和個人，圍繞實現全面小康、鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興等議題，以微觀視角展現新時代下黨和國家事業取得的歷史性成就，報導基層群眾的獲得感、幸福感、安全感和對未來美好生活的熱切期盼。

通知強調，必須認真組織專題專欄報導，中央和各省區市主要新聞單位放在重要版面、重要時段、網站首頁、客戶端主頁面等，統一開設「新春走基層」專欄，保證每天一定的刊播總量。及時反映活動進展情況，活動結束後，回顧活動成效，反映新聞記者參與活動的心得體會。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110121

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