香港反送中尖沙咀警民衝突 9人暴動罪成立

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（中央社台北22日電）「反送中」運動期間，10名男女涉在尖沙咀一帶參與暴動，10人否認控罪受審後，香港區域法院法官游德康今天上午裁定，其中9人罪名成立，被告梁俊偉（26歲，男）罪脫。

休庭半小時期間，9名罪成被告家人均衝到犯人欄前痛哭，爭取時間與對方交談。游德康在庭上指出，由於閱讀求情文件需要時間，將會押後判刑。

綜合港媒報導，10名男女涉於尖沙咀一帶參與暴動而被捕，他們被控於2019年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，連同他人參與暴動。10名被告平均年齡23.9歲，年齡最小17歲、年齡最大41歲。

控方早前開案陳詞指出，當天下午6時許，涉案的暴動區域約有2000名示威者聚集，他們身穿黑色衣物、戴頭盔、眼罩、防毒面具及手套等裝備，佔據行車線及築起路障，又以雷射筆照射尖沙咀警署。

控方提到，警方多次警告，並發射催淚煙、布袋彈等，示威者仍未散去，且向警署投擲石塊、磚頭等硬物；期間推倒一個約4公尺高的鐵架以阻礙警方。有示威者向警署行車入口投擲汽油彈，擊中一名男警，使其下肢有5.5%2級燒傷。

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10名被告都在暴動區域內被截停及拘捕，身穿黑色衣物，分別帶有頭盔、防毒面具、生理鹽水、手套及眼罩等不同裝備，衣著和所持物品與其他參與暴動者相似，他們以人多勢眾去鼓勵他人或互相支持、掩護，達到破壞社會安寧共同目的。

控方認為，若他們與案無關，必有足夠時間離開現場，避免被看成參與暴動的一分子，但在警方多次警告後，他們仍未散去，最後在暴動區域被捕，各項環境證據顯示他們參與了暴動。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110122