中國國家衛健委專家：過早解封疫情易反彈

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（中央社台北23日電）中國為防範COVID-19疫情多處封城封區，近來出現檢討聲音。中國國家衛健委專家22日仍表示，目前動態清零策略能精準控制疫情，過早解封容易導致疫情反彈，重症和死亡率增加。

中國國家衛生和健康委員會疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年22日在記者會上表示，世界衛生組織日前的報告指出，Omicron病毒變異株可能不是最後一個變異株，未來防控需朝什麼方向，仍有高度不確定性。

他認為，中國現行防控措施和策略有效應對變異株，即使有聚集性疫情，基本上可以在一至兩個最長潛伏期內控制疫情。在現階段而言，維持現行的防控措施和策略是當前疫情防控的最佳選擇。

梁萬年表示，透過「動態清零」的策略，能及時發現疫情，快速處置及精準防控，使社會經濟盡快恢復。

他指出，目前中國COVID-19疫苗接種還沒有達到足以建立堅固免疫屏障的程度，過早放鬆防控，會極易失去來之不易的防控成果。多國防控的經驗也證明，過早解封容易導致疫情反彈，重症和死亡增加。

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此外，北京市疫情防控工作新聞發布會17日通報稱，北京首宗Omicron變異株本土確診病例不排除由境外物品感染。

不過中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在22日的記者會上表示，專家研判分析，目前非冷凍入境物品導致境內人員感染的證據尚不充足，有待進一步研究。COVID-19病毒雖可污染物品表面，但在常溫下病毒短時間就會失去感染活性。（編輯：陳沛冰/翟思嘉）1110123