疫情下 中國「兩會」只對在北京記者開放

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（中央社台北28日電）中國全國人大、全國政協「兩會」將分別於3月5日和4日在北京開幕，據宣布，採訪今年「兩會」須符合疫情防控要求，並只限於部分在北京的中外記者。

中國中央廣電總台國際在線報導，中國全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳昨天宣布，為「有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康」，今年全國人大、政協「兩會」的新聞採訪將沿用去年的做法，僅邀請部分在北京的中外記者採訪會議，不邀請境外記者臨時赴京採訪。主要透過網路、視訊、書面等方式進行採訪。

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這次全國人大會議議程除了常規的審議政府工作報告、審查2022年國民經濟和社會發展計畫草案、審查2022年中央和地方預算草案，還有審議地方各級人大和政府組織法修正草案議案，以及香港與澳門特區選舉人大代表的辦法草案等。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，前年（2020年）的全國人大、政協「兩會」推遲至當年5月舉行，去年雖恢復為往年召開的時間，但會期縮短。（編輯：周慧盈/朱建陵）1110128