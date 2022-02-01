索羅斯警告：中國房地產熱潮告終 正面臨經濟危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）身價億萬的投資名人索羅斯（George Soros）指出，中國房地產熱潮去年告終後，目前正面臨經濟危機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，索羅斯今天在史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）的演說中表示，中國國家主席習近平可能無法重振這個陷入困境產業的信心。中國房地產業因一連串開發商債務違約及土地和公寓價格下跌而深受打擊。

索羅斯說，中國房地產熱潮是基於一種「竭澤而漁」模式，這種模式讓地方政府嘗到好處，並鼓勵人民將主要積蓄投資於房地產。

他還表示，旨在抑制這種熱潮的政府政策，讓負債累累的房地產巨擘恆大集團難以償還債務。

恆大集團背負債務超過3000億美元，其中包括國際資產經理人和民營銀行代表客戶持有的價值約190億美元海外債券。恆大集團有數個月時間難以籌集現金償還借款者。

政府官員派至恆大集團監督企業重整，不過未來會如何發展仍相當不明朗。恆大集團請求債權人給予更多時間，但部分借款者似乎不想等。

索羅斯在關於中國局勢的專題討論中指出：「當局如何處理這個危機仍有待觀察。」「他們推遲處理這個危機的時間可能太久了，因為民眾的信心已受到打擊。」

索羅斯近幾年已成為批判習近平和中共政權的著名批評者，這位傳奇投資人和開放社會基金會（Open Society Foundations）主席去年9月表示，資產管理公司貝萊德集團（BlackRock）在中國擴大生意規模是犯了「悲慘的錯誤」。他一直批評北京的監控政策及對民營企業的整頓作法。

根據索羅斯，習近平現在面臨房地產市場的危險；再過幾天，北京冬奧將正式舉行。

他指出：「習近平擁有許多可用工具重建信心，但問題是他是否能夠正確使用。」

中國去年經濟成長8.1%，遠超過政府目標。然而，2021年最後幾個月經濟成長疲軟，顯示房地產危機、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起和北京控制疫情的嚴格手段正在造成破壞。

國際貨幣基金（IMF）預期中國今年經濟成長將大幅下滑至4.8%。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110201