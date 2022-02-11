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中國廣電總局：電視劇加強外宣 不允許天價片酬

2022/2/11 13:18（2/11 13:42 更新）
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中國國家廣播電視總局最新電視劇發展規劃表明，堅決反對天價片酬、「陰陽合同」、逃稅以及惡性競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中國國家廣播電視總局最新電視劇發展規劃表明，堅決反對天價片酬、「陰陽合同」、逃稅以及惡性競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北11日電）中國國家廣播電視總局最新電視劇發展規劃表明，堅決反對天價片酬、「陰陽合同」、逃稅以及惡性競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張。電視劇要服務外交外宣工作，加強海外影響力。

中國國家廣電總局8日發布「『十四五』中國電視劇發展規劃」，其中提及要規範電視劇市場秩序，促進電視劇市場公平競爭，堅決反對惡性競爭、不正當競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張。

「規劃」提到，要加強電視劇的成本管理和收入核算，規範包括演員片酬在內的收入分配秩序；要嚴肅處理逃稅、天價片酬、「陰陽合同」等違法違規的演員和相關機構，嚴格執行每部電視劇全部演員總片酬不得超過製作總成本40%，主要演員片酬不得超過演員總片酬70%，行業需制定統一的片酬合約示範文本。

「規劃」強調，禁止違法失德藝人透過電視劇發聲出鏡，且要規範電視劇行業經紀人、經紀公司等，對違法違規從業人員實施行業懲戒。電視劇行業需加強從業人員培訓及思想政治引領，明確紅線底線。

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「規劃」指出，中國電視劇的發展目標要鎖定2035年中國建成文化強國的遠景，創作電視劇以中國國家主席習近平時代的中國特色社會主義思想為指導，圍繞黨和國家大事，以重大革命或歷史為重點，推出歌頌祖國及英雄的作品，用電視劇講好中國共產黨治國的故事。同時鼓勵各地發掘地方特色題材，例如邊疆、農村等。

該份「規劃」明確要求，中國電視劇行業要服務外交外宣工作，深化與國際合作交流，建立對外和對港澳台文化交流機制和更加成熟的市場銷售機制；鼓勵中外電視劇合拍，增強中國電視劇的海外影響力。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110211

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