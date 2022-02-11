中國外匯局：2021年直接投資順差2048億美元

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（中央社台北11日電）中國國家外匯管理局今天公布2021年第4季及全年國際收支平衡表初步數據。數據顯示，2021年直接投資淨流入2048億美元（約新台幣5.7兆元），直接投資順差增長顯著，較2020年翻倍。

據中國國家外匯管理局官網發布，新聞發言人王春英表示，2021年直接投資淨流入2048億美元，較2020年翻倍。其中，來中國直接投資淨流入3323億美元，增長56%，反映中國經濟發展前景對境外長期資本具吸引力。中國對外直接投資淨流出1275億美元，增長16%，顯示境內主體、海外資產配置平穩有序。

她說，雖然外部環境存在較多不穩定的不確定性因素，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，有利於中國國際收支繼續保持基本平衡。

國際收支平衡表初步數據指出，2021年中國國際收支基本平衡。經常帳戶順差3157億美元，與同期國內生產毛額（GDP）占比為1.8%，處於合理均衡區間；直接投資淨流入增長顯著，跨境資金雙向流動活躍。

數據顯示，中國貨物貿易延續順差，貨物貿易出口3.2兆美元，進口2.7兆美元，順差5545億美元，較2020年增長8%。

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此外，服務貿易逆差收斂，2021年服務貿易逆差977億美元，較2020年下降33%；旅行、智慧財產權使用費和運輸是主要的逆差項目。

王春英指出，旅行逆差993億美元，下降15%，起因於COVID-19疫情下旅遊、留學等跨境人員活動持續受影響。智慧財產權使用費收入和支出皆增長較快，逆差352億美元，增長20%，反映中國在智慧財產權領域的國際合作持續加深。運輸逆差151億美元，下降60%，主要是運輸收入增加速度快於支出。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110211