港歌手阮民安被控煽動洗錢 遭國安處拘捕

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（中央社記者張謙香港15日電）香港警方國家安全處今天拘捕一名歌手，並指控他涉嫌觸犯煽動及洗黑錢罪。多家港媒則報導，被捕歌手是積極參與「反送中」運動的阮民安。

港警高層指出，警方下午拘捕了1名41歲、據報有藝人身分的男子，以及另1名20歲無業男子，他們涉嫌在網上發表「煽動他人憎恨政府」的言論，以及「挪用籌款」。

據報導，阮民安積極參與2019年的「反送中」運動，2021年9月起曾在社交媒體發表具煽動性內容，包括咒罵法官、嘲諷殉職警員和意外死亡的退休警員。

據報導，阮民安也曾呼籲市民杯葛政府的防疫措施，聲稱接種疫苗會引致死亡；他也曾在網上演唱會歌唱帶有「光時口號」的歌曲。

2021年3月至11月，阮民安為被指控暴動罪嫌者發起募款，籌獲港幣100萬元。但警方聲稱，他把部分款項轉給了同時被捕的20歲嫌犯用作私人用途，又把部分款項用作賭博。

網路資料顯示，阮民安曾是香港前男子組合E-kids的成員，也曾與跳舞歌唱組合Bro-5合作推出歌曲。（編輯：邱國強）1110215