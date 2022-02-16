習近平：「邪教式」追星 絕不能放任不管

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（中央社台北16日電）中國去年起刮起監管風暴，包括整治「粉絲經濟」背後資本鏈，中共總書記習近平稍早在一場內部會議就表示，要對「邪教式」追星、「飯圈」亂象、「陰陽合同」等進行規制，絕不放任不管。

中共政治局去年12月6日針對建設中國特色社會主義法治體系進行第35次集體學習。中共中央「求是」雜誌昨天刊出習近平的講話原文。

習近平提到，中國法治體系還存在缺點和不足，主要包括法律規範體系不夠完備，重點領域、新興領域相關法律制度存在薄弱點和空白區，而建設中國特色社會主義法治體系，當前和今後一個時期要做好多方面工作，包括加快重點領域立法。

他說，要加強國家安全、科技創新、公共衛生、生物安全、生態文明、防範風險等重要領域立法，加快數位經濟、網路金融、人工智慧、大數據、雲計算等領域立法步伐，「努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度」，加強民生領域立法。

他表示，對於群眾反映強烈的電信網路詐騙、新型毒品犯罪和「邪教式」追星、「飯圈」（粉絲圈）亂象、「陰陽合同」等娛樂圈突出問題，要從完善法律入手進行規制，補齊監管漏洞，絕不能放任不管。

中國去年颳起監管風暴，影視、教育、網路、房地產等多個行業首當其衝，至今餘波未了。娛樂圈方面，多名「失德」甚至觸犯法律的演藝明星被封殺、追討稅款，引起關注；當局並且加大整治操控「粉絲經濟」的背後資本鏈。

與此同時，阿里巴巴等中國科路科技巨頭去年則接連因為壟斷市場而遭到罰款、整改。

對此，習近平在這次集體學習指出，「這些年來，資本無序擴張問題比較突出，一些平台經濟、數字（位）經濟野蠻生長、缺乏監管，帶來了很多問題。要加快推進反壟斷法、反不正當競爭法等修訂工作，加快完善相關法律制度」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110216