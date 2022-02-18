廣東省珠海機場暫停所有飛往北京航班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

(中央社台北18日電)中國廣東省珠海機場官方微博今天突然宣布，根據民航疫情防控要求，今天起珠海機場前往北京的航班全部取消。稍早珠海機場已「因公共安全原因」，取消12班航班，這些班機都往返北京。

珠海近日沒有嚴重的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，但香港疫情惡化後，有民眾偷渡珠海，將疫情傳播至不同省市。

珠海市機場官方微博今天宣布，根據民航疫情防控要求，18日起由珠海機場前往北京的航班全部取消。珠海機場提醒旅客，如行程記錄顯示有14天內深圳（全域）旅居史的旅客，須提供48小時核酸檢測陰性證明，否則無法登機。

官方微博稍早已表示，「因公共安全原因」，截止18日凌晨5時30分，珠海機場取消出港航班6班，進港航班6班。據官方發布細節，這些班機都將飛經北京首都機場或北京大興機場。

官方微博沒有就兩項措施說明原因。

根據「珠海發布」微博消息，17日珠海市只新增1例本土無症狀感染者，沒有疫情大爆發跡象。

不過，近日有香港人偷渡到珠海市及廣州市，導致疫情在不同省市傳播。其中有人從香港偷渡到珠海，再到湖南郴州後確診COVID-19，令當地要大量排查密切接觸者及重點人群。珠海當局提供反偷渡舉報獎金，嚴防偷渡客傳入COVID-19病毒。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110218