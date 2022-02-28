港媒：北京淡化民族差異 續由漢人管民族事務

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（中央社記者張謙香港28日電）據港媒報導，北京當局可能繼續委任漢人擔任中國國家民族事務委員會主任，以持續貫徹淡化民族差異、強化國家認同的民族政策。

中共中央組織部前天公布，邱勇由清華大學校長轉任黨委書記，王希勤出任清華大學校長，陳旭不再擔任清華大學黨委書記職務。

網上資料顯示，陳旭為漢族，1963年出生，河北保定人，今年59歲，此前已出任清華大學黨委書記8年。

星島日報今天在報導中表示，外傳陳旭獲任命為中共中央統戰部副部長、國家民族事務委員會主任，成為正部級高官。

報導指出，如果消息屬實，將在今天的中國全國人大常委會會議通過。

報導表示，民委會是中國國務院主管民族政策的部門，由中央統戰部管理；2020年內蒙古爆發反對推動漢語教育的大規模示威後，原中紀委副書記陳小江執掌民委會，成為66年來首位漢人民委會主任，具有高度的指標意義。

而過去一年，陳小江致力「鑄牢中華民族共同體意識」，最近晉升為中央統戰部常務副部長，如果陳旭成為另一位漢人民委會主任，顯示中共中央持續貫徹淡化民族差異、強化國家認同的民族政策。

據報導，陳旭畢業於清華大學無線電電子學系，後來獲得博士學位，在清華學習、工作超過40年，是典型的「清華人」。（編輯：吳柏緯）1110228