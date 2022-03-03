大陸股民瘋狂追捧 中俄貿易概念股掀漲停潮

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俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家制裁，看好中俄貿易將升溫，中俄貿易概念股3日在陸股掀漲停潮。圖為2月23日，江西省九江市開往莫斯科的防疫物資中歐班列。（中新社提供）中央社 111年3月3日

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（中央社台北3日電）俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家制裁，中國大陸股民看好中俄貿易將升溫，連日瘋狂追捧下，中俄貿易概念股掀漲停潮，有海運股連拉5根漲停板，還有相關貿易股7個交易日累計漲幅逾50%。

綜合證券時報網、界面新聞等陸媒報導，陸股三大指數下午收盤均告下跌，今天個股跌多漲少，滬深兩市超過2600支股票收黑。但連日強勢的中俄貿易概念股掀起漲停潮，將近20支股票漲停。

但據報導，漲幅最大的兩支中俄貿易概念股，均無明顯實質利多支撐，而且股票換手率甚高，顯見股民追捧熱度。

海運股的錦州港已連續5個交易日漲停。錦州港昨晚發布風險提示稱，公司主要從事油品、糧食、金屬礦石和鋼材等大宗貨物的裝卸、堆存、運輸等港口業務，截至目前主營業務未發生變化。公司2021年前3季實現營業收入人民幣50.87億元（約新台幣226億元），下滑1.07%；淨利潤1.39億元，下滑9.65%。

浙江東日近7個交易日累積漲幅超過50%；該公司也發布風險提示稱，關注到近期資本市場相關熱點涉及「中俄貿易概念」，經公司核實：哈爾濱中俄國際農產品交易中心專案由公司參股公司哈爾濱東稷實業有限公司投資建設，公司持有東稷實業35%股權。截至公告日，哈爾濱中俄國際貿易中心南區專案一期仍處於施工建設階段，尚未投入使用。對公司營業收入、營業利潤等財務指標不產生影響。公司建議投資者理性投資，對市場出現的傳聞、熱點等審慎分析判斷，防範投資風險。

據報導，A股的中俄貿易概念股主要是相關的海運股、陸運股、貿易股以及數位貨幣股；俄羅斯已被踢出SWIFT支付系統，而數位貨幣是SWIFT的替代方案之一。

2021年中俄雙邊貿易額為1468.87億美元，再創歷史新高，年增達35.8%。其中，中國對俄出口675.65億美元，增長33.8%；中國自俄進口793.22億美元，增長37.5%。

中國外交部2日重申堅決反對任何非法單邊制裁，要求有關方面處理烏克蘭問題不得損害中方權益，並強調中俄將繼續開展正常的貿易合作。（編輯：楊昇儒）1110303