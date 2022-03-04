劉兆佳：北京不滿港府防疫工作

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（中央社記者張謙香港4日電）據報導，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，北京中央不滿港府的防疫工作，同時警剔香港的疫情演變成為政治問題。

大公報今天報導，中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨天在北京以視訊方式主持召開支援香港抗疫工作第七次協調會。

據報導，他在會上提到，「特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」。

無線電視台今天在報導中引述劉兆佳說，夏寶龍的講話反映出北京中央對特區政府抗疫工作的力度、速度不滿意，屬於「嚴厲督促」。

他說，「我並不覺得（夏寶龍的談話）屬溫馨提醒，今次可能是相當嚴厲的警告或督促。」

他認為，在COVID-19抗疫上，港府內部統籌似乎成效及力度不足，因此造成不同部門的協調問題，以及資訊較混亂的問題；政府可以採取更加嚴厲的手段，以確保民營醫療系統承擔一部分防疫抗疫責任。

所以，從北京中央角度看，港府在抗疫方面仍有很多改善空間。

劉兆佳並說，北京中央將會慎防香港的疫情演變成政治問題，並對反對勢力有所警惕。1110304