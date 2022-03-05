中國政府工作報告對台提總方略 學者：是進行式

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（中央社記者沈朋達台北5日電）學者張五岳分析，今年中國國務院政府工作報告對台工作內容提到的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，是現在進行式而非未來式，並非要研擬新的對台政策。

而相較去年的另一個變化，是強化對反台獨、反外力干涉的表述。但張五岳指出，中國大陸整體的對台政策仍維持一貫基調，沒有重大改變。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議5日上午開幕，中國國務院總理李克強在會中作政府工作報告。

在有關台灣方面，李克強說，要堅持對台工作大政方針，貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展和「祖國統一」，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受中央社電訪時分析，今年的政府工作報告仍強調「九二共識」、和平發展及統一等基本立場，但在「底線思維」和「指導方針思想」這兩者有用語上的變化。

「底線思維」部分，去年報告提到「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」，今年則是「堅決反對『台獨』分裂行徑」；並強調「堅決反對外部勢力干涉」。

「指導方針思想」方面，今年報告特別提到，要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

張五岳指出，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」出自去年中共第19屆六中全會通過的第3個歷史決議，近期大陸涉台學者及相關部門也頻繁討論。

但他認為，總體方略「是現在進行式，不是未來式」，是要總體爬梳習近平歷來就對台工作的表述，並和中華民族偉大復興等目標扣連，而不是要研擬新的方略。

張五岳說，外界應該重視總體方略，但不需過度解讀。

另外，4日中國全國政協主席汪洋在宣讀政協工作報告中，也未提到台灣或兩岸，引起關注。

張五岳對此表示，這個現象雖罕見，但即便未提台灣，也不意味著對台工作有重大轉折。

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他指出，兩會（全國人大、政協會議）雖是每年大陸的重要政治活動，但歷來中共對台工作政策有重大轉折，從來不是透過政府工作報告或政協工作報告呈現，更多的是透過最高領導人的講話，和中共黨代表大會的報告呈現。

張五岳也指出，接下來在兩會期間，可關注身兼中共對台工作領導小組組長習近平、副組長汪洋有無「下團組」講話，和身兼小組成員的國務委員兼外交部長王毅，以及中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一有沒有相關對台工作的表述。（編輯：周慧盈）1110305