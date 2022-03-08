中國專家：香港抗疫應堅持動態清零

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（中央社記者張謙香港8日電）北京中央援港防控專家組組長梁萬年表示，香港抗疫工作的總方針應該堅持動態清零，並分階段落實這目標，而當前應優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標。

梁萬年是中國國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長，上週來港協助香港抗疫。

北京官方新華社7日引述梁萬年說，香港抗疫工作應堅持動態清零總方針，中國在抗疫過程中也秉承了動態清零的總方針，但並不意味著追求零感染。

他說，「我們會儘量追求少感染，一旦感染，怎麼快速發現、識別，然後採取措施將傳播途徑切斷，保護易感人群不被感染」，這是動態清零的精髓。

就香港疫情而言，梁萬年說，香港疫情來勢兇猛，短時間內大量人群感染，產生大量重症患者，嚴重擠兌醫療資源，危及城市運行，香港面臨無法正常運轉的危險。

他表示，香港不能選擇「躺平」，如果「躺平」會危害無窮。香港當前重點工作是減少重症死亡案例，尤其是老年人等重點人群，建議港府建立一套指標體系，評估哪些人容易轉成重症，並把重症患者、多學科醫務人員、相關醫療資源集中起來，考慮以綜合性及較高水平的醫院，專門作為定點醫院收治重症患者。

他表示，在救治重症病例方面，他已向港府建議要在設施、佈局、各層之間有效聯動，而不是各自為戰。減少患者死亡率，可減少民眾的恐懼。

香港大量安老院舍出現確診病例，梁萬年建議，可以考慮對安老院工作人員實行閉環管理，切斷傳播鏈。

雖然香港近日確診病例數字有所回落，但梁萬年表示，現在香港疫情仍處於快速上升期，目前病毒基本繁殖率約2，即1個人感染後一般還會感染2人。如果不採取防控措施，病毒的基本繁殖率在6至8。如果將病毒基本繁殖率壓到1以下，疫情將大大緩解。

香港將實施全民強制檢測，梁萬年表示，全民強檢是一個系統性工程，需要把握時機；檢測方法、採樣人員、標本運送、檢測出來的陽性患者和密切接觸者如何管理等，都需要加以考慮，作出週密安排。

香港1月初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情，情況嚴峻，這一波疫情至今造成約48萬人染疫。（編輯：陳沛冰）1110308