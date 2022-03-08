徐州8孩案發酵 中國高院人大報告稱嚴懲拐賣

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（中央社台北8日電）徐州8孩案引發中國社會對於人口拐賣問題關注，中國最高人民法院院長周強今天在人大會議報告時指出，持續嚴懲拐賣婦女、兒童犯罪，同時強化遭拐賣婦女及兒童的司法保障。

徐州8孩案從今年1月下旬開始在中國社會延燒，多位當地官員因此被問責，同時引發中國社會對婦女、兒童拐賣的討論。近日適逢中國兩會（全國人大、全國政協）舉行期間，多位政協委員、人大代表都在提案或工作報告中對於這類案件提出建議或表態。

據中新網、上游新聞報導，周強進行最高人民法院工作報告時指出，嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪，強化對被拐賣婦女兒童的司法保障。同時，保障民生權益，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護。

此外，他也提及堅決反對家庭暴力，依法嚴懲施暴者，並促進家庭文明建設。

除了法院外，檢察系統也對拐賣犯罪作出指示。最高人民檢察院檢察長張軍在報告時強調，今年持續從嚴追訴拐賣人口犯罪。

張軍提到，2000年至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪從1.4萬人降至1100餘人，年均下降11.4%；起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。

他說，持續配合公安機關「打拐」、「團圓」行動，嚴懲拐賣人口犯罪，深挖歷史積案。貫徹「中國反對拐賣人口行動計畫」，從嚴追訴拐賣人口犯罪；對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決從嚴懲治。

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據報導，多位全國政協委員也對相關議題提出看法，上海外國語大學法學院副教授黃綺在會中建議，提高拐賣人口的犯罪者刑期，建立強制報告制度，讓反拐達成切實效果；湖北省首義律師事務所主任謝文敏建議，提高收買被拐賣婦女兒童罪的刑責，最高可判處死刑，以發揮震懾和預防作用。

江西財經大學貿易與環境研究中心主任李秀香則提出「關於加強未成年人司法保護的建議」，對買賣未成年人的犯罪行為應判處重刑，並實施「買賣同罪」。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110308