中國網路大廠裁員潮餘波 新鮮人的機會變更少

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（中央社台北9日電）受監管政策衝擊，自去年下半年開始，中國網路大廠接連傳出裁員，餘波至今未停，甚至影響新人招聘。不只企業縮編，有求職者投了超過200封履歷，只為換1次面試機會。

隨著針對網路巨頭的監管政策持續收緊，去年下半年開始，不少大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。不少人在年前失業，而即便新的一年已經到來，情形並未好轉，仍有不少大廠持續裁員，員工人人自危。於此同時，由於人力緊縮，也使得要進入大廠工作的機會變得更加渺茫。

綜合中國時代周報、科技媒體36氪報導，2月底開始，本該是中國人才市場最為活躍的時間點，如今卻變得異常冷清。儘管地鐵、電梯、電視仍能看到大量求職平台的廣告，但依然無法改變網路大廠在春節後步入「招聘寒冬」的現實。

報導提到，今年網路大廠春季招聘的力度明顯減弱，在僧多粥少的情形之下，競爭更加激烈，即便擁有211院校（中國100多所重點學校）的碩士學歷，也無法為求職帶來多大優勢。

有211應屆畢業生在報導中表示，參加春季招聘以來，已投出超過200份簡歷，只收到了1家公司的面試邀請。然而在這樣的情形之下，有收到回覆尚屬好事，有求職者說，「如果HR（人資）看完簡歷拒絕我，我都認了；但今年我發的簡歷HR根本不理」。

報導分析，今年春季求職者想要進網路大廠的難度較往年大，最核心的原因在於大廠自身發展都遇上了問題。

報導引述盤古智庫高級研究員江瀚表示，現在中國針對網路科技產業進行規範，整個市場逐漸進入合規發展的狀態，過去各企業蓬勃發展、風起雲湧的狀況不復存在。在轉型發展期的企業，首先考慮的是合規問題，自然就會控制人才需求量和工資總額，因此求職難度也有所增加。

此外，疫情、裁員潮都是企業縮減招募新人的原因。

在求職難的情形之下，報導指出，有些求職者決定回學校繼續念書，也有人放棄進大廠的夢想，準備考公職。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110309