制訂國家統一法？ 北大台研所長：還不具備條件

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（中央社台北11日電）今年中國全國人大、政協兩會期間浮現制訂「國家統一法」的風向，不過全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究所所長李義虎表示，就目前態勢而論，還不具備條件。

據鳳凰網今天報導，李義虎指出，去年甚至前年兩會期間就有人主張類似意見，但是根據「憲法」和「反分裂國家法」都已規範解決「台灣問題」和實現國家統一，所以就目前的態勢，還不具備條件來推出一部「國家統一法」。

儘管如此，李義虎說，因台灣內部正討論修憲，有可能觸動中國所畫的「紅線」，建議全國人大常委會就「反分裂國家法」的相關條款如第8條「導致台灣從中國分裂出去的重大事變」的規定，予以立法解釋。

反分裂國家法是2005年3月14日中國於第10屆全國人民代表大會第3次會議通過的一部基本法，共10條，意在反獨促統。

反分裂國家法第8條明定：「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

此外，有關中國國務院總理李克強在今年兩會期間提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，李義虎分析，預計今年中共20大對此會有詳細論述，這是對台政策的基本指導方針。

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李義虎說，雖然若干學者及網友呼籲對台獨強硬和武統，更有甚者聲稱中國將在2027年發動武統，但他覺得「不要太在乎這些說法」，建議還是「更多地注重大陸官方立場和政策」。

他還說，兩岸融合發展往前推進，在未來兩岸這麼複雜的情況下，也有可能是另外一種形式的和平，可能不同於原來所談論的和平統一，而是「另外一種形式的和平統一」。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110311