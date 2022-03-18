西藏歌手才旺羅布傳自焚身亡 中國好聲音捧紅

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（中央社台北18日電）選秀節目「中國好聲音」捧紅的西藏歌手才旺羅布，驚傳2月25日在西藏布達拉宮前高喊口號後自焚身亡。而他在事發前發表的新作「如果有遺憾也別偷偷放不下」，如今看來也別有寓意。

藏人行政中央、印度流亡藏人英文媒體「故鄉網」與西藏人權與民主促進中心，日前相繼發布才旺羅布（Tsewang Norbu）自焚而死的消息。

據報導，現年25歲的才旺羅布因抗議中國政府的鎮壓，2月25日在布達拉宮前的廣場高喊口號後自焚。這棟藏傳佛教聖地，位於西藏自治區衛藏省拉薩市。

一名在西藏境內的藏人證實，才旺羅布自焚後沒多久，中國公安隨即抵達現場把人帶走。他於數日後喪命。

與才旺羅布熟識的消息來源告訴西藏人權與民主促進中心，由於中國集權政府嚴密監視，難以取得諸如自焚的圖像或影音等具體證據，或是有任何證人願意出面。

才旺羅布不僅在藏人圈家喻戶曉，在中國也是圈粉無數。他曾參加「中國好男兒」、「明日之子」及「中國好聲音」等選秀節目而聲名大噪，唱紅的單曲包括「禮服」、「除了你」、「糌粑」和「回家」等。

事發前4天，這位新晉歌手於微博預告，中文新歌「如果有遺憾也別偷偷放不下」擬於2月22日上線，24日發布完整版MV。他23日還發文詢問粉絲，這首新歌「你們最喜歡哪句歌詞？」

才旺羅布2月25日在微博張貼4張黑白照，最後留言停在11時59分：「一直在看大家的留言，謝謝。遺憾過後，就是釋然。希望大家如果有遺憾，也別偷偷放不下。」

才旺羅布的微博目前顯示，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。他所有文章下的網友留言已被屏蔽。但仍有部分網友、歌迷隱晦轉傳這個不幸消息。

據報導，北京當局是在3月2日聯繫才旺羅布的親屬並告知死訊，卻沒有把遺體交給家人善後。

才旺羅布是西藏那曲索縣人，母親是西藏知名獲獎歌手索南旺姆（Sonam Wangmo），後來進入中共中央軍委政治工作部歌舞團，成為國家一級演員。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110318

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