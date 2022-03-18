盼疫後恢復兩岸交流 許勝雄：海基會做好準備

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（中央社記者沈朋達台北18日電）海基會代理董事長許勝雄今天說，COVID-19疫情雖重創經濟，但許多國家已開始與病毒共存，盼兩岸交流隨疫情降溫後逐步恢復，海基會也會做好準備，隨時貢獻心力。

海峽交流基金會18日下午舉行第11屆董監事第5次聯席會議，許勝雄在致詞時作上述表示。

許勝雄說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對人類造成非常大影響，也影響許多國家運作。中國大陸近期每日確診人數超過1000人，台商工廠聚集的深圳，正以類似封城管制在運作，而香港疫情也非常嚴重。台灣在政府有效管理、人民非常遵守防疫規定下，還算維持穩定運作機制。

他提到，2020年全球經濟因疫情肆虐，受很大影響，但各國政府積極運用各項工具，讓經濟還能維持成長。

許勝雄指，政府今年持續推動台商回台投資，相信經濟成長率依然會很好，主計總處目前預估今年的國民生產毛額（GDP）成長率是4.42%，企業界有很好的發揮環境。

談到中國大陸經濟，許勝雄指，大陸的經濟狀況維持中度穩定成長，今年的經濟成長率預估為5.5%。2021年中國大陸貿易進出口總值達6.05兆美元（約新台幣171.6兆元），外貿年成長率30%，創下歷史新高。

但他也提到，大陸目前投資成長趨緩、內需消費不振，加上疫情因素，經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，今年發展面臨的風險明顯增多。

許勝雄並指出，中國大陸作為世界第二大經濟體，經濟發展中的碳排放問題是很大的挑戰與考驗，未來大陸會持續推動減排、「能耗雙控」政策，針對能源消耗的總量、強度等兩項指標進行嚴密的控管，這也使得在陸台商經營環境面臨巨大變化。

海基會今天會議也邀請台灣經濟研究院研究九所長譚瑾瑜，發表「大陸『雙碳』政策下台商的機遇與挑戰」專題演講，講解中國大陸節能減排的思維及運作方法。

許勝雄指，展望未來，還是保持「審慎樂觀」，因為許多國家正採取新的防疫政策，與病毒共存，讓COVID-19疫情的防範與治療並行。有些國家已開始不戴口罩、打開門戶，進入新的社會經濟運作模式。

許勝雄強調：「如果兩岸之間疫情緩和，我們也期待兩岸交流互動能隨著疫情降溫逐步恢復，海基會也會做好準備，隨時為兩岸事務貢獻心力。」（編輯：楊昇儒）1110318